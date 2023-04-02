Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится с 3 по 6 апреля 2023 года

С 11:30 до 16:30 на всем участке от Зеленограда (Крюково) до Ленинградского вокзала не будут ходить поезда Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Ленинградском направлении с 3 по 6 апреля изменится график движения поездов из-за подготовки к запуску МЦД-3, напомнили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Так, с 11:30 до 16:30 на всем участке от Зеленограда (Крюково) до Ленинградского вокзала будет остановлено движение. Кроме того, в остальное время поезда будут ходить реже: в час пик интервалы увеличат до 20 минут, внепик – до 40 минут.

Для поездок в это время горожанам рекомендуют пользоваться наземным транспортом. На маршрут номер 400 от Зеленограда до метро «Беломорская» и «Речной вокзал» запустят десять дополнительных автобусов. Подробную информацию о расписании можно найти на сайте перевозчика.

Ранее KP.RU писал, что движение ограничат на нескольких улицах на северо-востоке, севере и юге Москвы. Это связано с проведением строительных и инженерных работ.