Спасатели в Москве освободили кошку, застрявшую лапой в сливном отверстии раковины

Фото: Официальный канал общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв»

В Москве спасатели отряда «СпасРезерв» вызволили кошку Бусинку из раковины. Во время гигиенических процедур ее лапка застряла в сливе раковины. Инцидент произошел в Люблино, сообщили в пресс-службе учреждения.

Палец кошки очень быстро опух. Хозяйка не смогла самостоятельно освободить лапку питомца, поэтому вызвала специалистов. Спасатели прибыли на место, освободили решетку выходного патрубка сливной системы, а затем аккуратно перекусили металл кусачками, чтобы освободить лапку Бусинки. Животное освободили, палец кошки остался цел.

Ранее KP.RU сообщал, что огнеборцы спасли щенка из горящей квартиры на юго-западе Москвы. Сотрудники МЧС аккуратно провели массаж и полили питомца водой, он пришел в себя. Никто из жильцов не пострадал.