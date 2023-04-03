Овчинский: Московская разработка обеспечила ремонт более 100 центральных тепловых пунктов в столице

Фото Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Даже самый крепкий железобетон порой приходит в негодность. А это сразу скажется на прочности конструкций, в которых его используют. Чтобы такого не случилось, специалисты применяют систему внешнего армирования (СВА) на основе углеродных волокон. Благодаря ей удаётся сохранить надежную несущую способность сооружений и увеличить срок службы железобетонных строений. Разработку создала компания «Нанотехнологический Центр Композитов», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с 2017 года. В ее ассортименте - композиционные изделия для строительства, машиностроения, энергетики, авиации. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за прошлый год заказчики по всей России получили от городского предприятия примерно 150 километров углеродных лент различного номинала. Причем СВА сейчас помогает реконструировать социально значимые и другие сооружения не только в столице, но и по всей стране.

«В частности, материал активно используется для ремонта и восстановления железобетонных конструкций московских центральных тепловых пунктов, - отметил глава ведомства. - С 2012 года этим материалом были усилены более 100 ЦТП города».

Например, в прошлом году таким образом привели в порядок центральные тепловые пункты филиала № 2 ПАО «МОЭК». В этом году обновят еще свыше десятка ЦТП в контуре предприятия. Кстати, столичная разработка даёт возможность укреплять также и здания, и мостовые сооружения, которые за долгий срок службы могут пострадать от коррозии и разрушиться. Теперь можно обойтись без сноса таких строений.

«Фактически мы меняем разрушенную внутреннюю арматуру на внешнее армирование из материалов на основе углеродного волокна путем наклейки их на железобетонную конструкцию», - пояснил руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов.

По его словам, при усилении сооружения с помощью СВА в целом не увеличивается нагрузка на восстанавливаемые конструкции. При этом не меняется их внешний вид. Ещё одно преимущество разработки - она позволяет отказаться во время работ от тяжелой техники и сварки. А ведь для стесненных условий внутри ЦТП это очень важно. К тому же ремонт возможен даже при работающем оборудовании ЦТП.