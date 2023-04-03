Водитель грузовика влетел в отбойник и погиб на 39 км МКАД

Авария произошла ночью 3 апреля Фото: прокуратура Москвы

В Москве на 39 км МКАД погиб 47-летний водитель грузовика, который въехал в отбойник. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уточняется, что транспортное средство сначала влетело в отбойник, затем из полуприцепа грузовика выпал груз – механическое повреждение получила иномарка «Шкода». Сам водитель большегруза умер на месте от полученных травм.

Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП. По результатам проверки правоохранители примут процессуально решение. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что мужчина погиб при взрыве колеса КамАЗа в Подольске. Инцидент произошел в районе 30-го километра Симферопольского шоссе. На месте происшествия работали полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.