Ефимов: На северо-западе Москвы построена первая школа в рамках городских программ КРТ и МПТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уникальное здание появилось на северо-западе столицы в бывшей промзоне «Октябрьское Поле». Здесь на улице Берзарина, дом 30В построена первая частная общеобразовательная школа в рамках сразу двух городских программ - комплексного развития территорий (КРТ) и стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, учебный корпус площадью около 13 тысяч квадратных метров уже введен в эксплуатацию.

«Учреждение расположено в районе Щукино и рассчитано на 800 учеников, в том числе маломобильных граждан, - отметил заммэра. - Трудоустроиться туда смогут 119 человек».

Для учеников и педагогов обустроены 18 кабинетов, классы для занятий информатикой, музыкой и изобразительным искусством. В кабинетах физики, химии и биологии выделены специальные места для практических занятий. В здании есть спортзал с раздевалками, актовый зал с артистическими и кладовыми комнатами, столовая с обеденным залом, библиотека с читальным залом и медиатекой, медблок с процедурным кабинетом. На озелененной и благоустроенной школьной территории разместили игровые площадки и три поля - для футбола, баскетбола и волейбола.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что застройщик воспользовался льготой при переоформлении земли под размещение жилья, поскольку школа возводилась по программе МПТ. Этот проект на сегодня стал единственным, реализованным сразу по двум городским программам.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, за проект отвечает компания «РГ-Девелопмент». С ней летом 2020 года был подписан первый в России договор о КРТ. Построенная школа находится в будущем крупном жилом квартале.

«Ранее в рамках реорганизации участка уже ввели в эксплуатацию жилой дом с подземным паркингом площадью более 20 тысяч квадратных метров и двухэтажным медицинским центром на 150 посещений в смену», – добавил Гаман.

Подробнее о перезагрузке бывшей промзоны «Октябрьское Поле» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Инвестор возведет два детских сада для 200 воспитанников, - сообщил заммэра. - Также ведется строительство технопарка площадью около 12 тысяч квадратных метров на 600 рабочих мест».