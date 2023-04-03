Облачная погода, небольшой дождь и до +13 градусов ожидаются в Москве 3 апреля

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в понедельник, 3 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Днем столбики термометров покажут около +11…+13 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. В городе будет дуть ветер восточной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на вторник температура воздуха составит +5…+7 градусов, будет идти небольшой дождь. В среду днем атмосферные осадки сохранятся, а воздух прогреется до +10…+12 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что сухая и солнечная погода до +13 градусов ожидается в Москве этой неделе. В городе будет постепенно повышаться атмосферное давление, к выходным оно достигнет отметки в 760 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы.