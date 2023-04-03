Вице-мэр Владимир Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест появится в Новой Москве благодаря городской программе

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В Москве действует программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Ее задача: привлечь девелоперов к строительству не только жилых комплексов, но и к созданию промышленных, административных, коммерческих, социальные объектов, чтобы появлялись рабочие места. Так по соглашению с городом в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) возведут 27 объектов МПТ.

— С 2021 года город подписал 11 соглашений с инвесторами о строительстве недвижимости в ТиНАО. В результате там появится 27 объектов – образовательные учреждения, промышленные технопарки, торговые комплексы и бизнес-центры, куда смогут трудоустроиться более 20 тысяч человек. Программа способствует сбалансированной застройке районов, жители которых найдут работу недалеко от дома, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди заявленных объектов — 17 образовательных учреждений. Их построят к 2028 году, а после передадут на баланс города. Согласно планам проектов, там смогут трудоустроиться порядка 1,6 тыс. человек. Также в Новой Москве построят шесть торгово-офисных центров. Потенциально в них смогут трудиться 14 тысяч сотрудников.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркивает, что сейчас инвесторы активно вкладываются в создание промышленных технопарков и научных центров.

— В рамках программы на территории ТиНАО построят два высокотехнологичных промышленных технопарка, производственный комплекс, а также современный центр инноваций и импортозамещения. Туда смогут трудоустроиться 4,8 тысячи человек, – отметил Овчинский.

Программа МПТ функционирует чтобы обеспечить комплексную застройку районов. В обмен на инвестиционные проекты (объекты, где появятся новые рабочие места) девелопер получает преференции: освобождается — полностью или частично — от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома. Эта юридическая процедура необходима, когда девелопер хочет возвести объекты на территории, которая согласно кадастровой карте размечена под иное использование, нежели жилая застройка.

Когда программа только появилась, застройщики могли возводить по ней только офисы и промышленные объекты. Позже перечень расширили и разрешили возводить ТРК, социальные, образовательные и иные объекты, а также отели и логистические комплексы. Подробности программы и заявки девелоперы могут оставить через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы — investmoscow.ru.