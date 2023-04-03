Молодой человек ударил ножом знакомого в переходе в метро Москвы

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители задержали 18-летнего парня, подозреваемого в причинении тяжкого вреда пассажиру метро, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным полиции, инцидент произошел ночью в подуличном переходе станции «Нагатинская» Серпуховско - Тимирязевской линии метро. Между злоумышленником и его тремя знакомыми произошел конфликт, он ударил ножом одного из оппонентов – 50-летнего уроженца Ставропольского края. Пострадавший попал в больницу .

Правоохранители нашли оружие преступления, его направили на экспертизы. Самого налётчик поймали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранта арестовали.

Ранее KP.RU писал, что безбилетный пассажир напал на контролера в столичном метро. По факту случившегося возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.