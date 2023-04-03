Пожар вспыхнул в столярном цеху в Новой Москве

На месте происшествия работали экстренные службы города. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Новой Москве ночью произошел пожар в столярном цеху. Возгорание ликвидировали на площади 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщение о пожаре в поселении Московский, ул. Адмирала Корнилова, д. 99. поступило в экстренные службы 3 апреля в 01:27. На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения. Специалисты потушили огонь в 03:02: они проложили две магистральные линии, а затем подало в пламя пять водяных стволов. Никто не пострадал.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что 30 марта пожар произошел в подвале жилого дома на Малой Бронной улице. На месте работали экстренные службы Москвы. Возгорание потушили на площади 10 квадратных метров, никто из жильцов не пострадал, эвакуация не потребовалась.