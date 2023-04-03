Суд Москвы арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого по делу об оскорблении чувств верующих

Суд Москвы арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого на два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве суд заключил под стражу треш-блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый) по делу об оскорблении чувств верующих и распространении порнографических материалов. Он будет находиться в СИЗО как минимум два месяца – до 30 мая. Об этом сообщили в телеграм-канале «Московский суды общей юрисдикции».

«По ходатайству следствия Преображенским районным судом города Москвы в отношении Станислава Базарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30.05.2023», - уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Молодому человеку предъявили обвинение по ч.1 ст.148, п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ.

Ранее KP.RU писал, 28 марта молодой человек в полуобнаженном видео записал видео с иконой. Соответствующий ролик он опубликовал у себя в социальных сетях. Инцидент произошел в квартире в Зеленограде. В рамках предварительно следствия правоохранители назначили религиоведческую экспертизу.