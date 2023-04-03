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НовостиОбщество3 апреля 2023 11:53

Синоптик Вильфанд рассказал, каким водителям в Москве уже можно менять зимнюю резину

«Переобуться» могут те автомобилисты, которые пользуются машинами днем
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве водителям, которые пользуются авто только днем, уже можно менять резину

В Москве водителям, которые пользуются авто только днем, уже можно менять резину

Фото: Юлия Хвощ

Некоторым столичным водителям уже можно менять зимнюю резину на летнюю: «переобуться» могут те автомобилисты, которые пользуются машинами только днем, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством ТАСС.

«Некоторые москвичи не пользуются автомобилями утром, выезжают ближе к обеду, вот они могут уже менять резину, если поездки будут только днем», - уточнил синоптик.

При этом метеоролог добавил, что москвичам, которое совершают поездки утром м ночью, стоит подождать со сменой резины еще около недели.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд посоветовал автомобилистам в Москве не менять резину до 10 апреля. «Переобуть» авто можно, когда ночные температуры в течение пяти дней не опустятся ниже +5 градусов.