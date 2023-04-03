Квартира загорелась на Боровском шоссе в Москве

Пожарные потушили огонь за 15 минут, никто не пострадал Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в квартире на Боровском шоссе, 2к6 произошел пожар. О возгорании в жилом доме сообщили очевидцы: из многоэтажки валил густой серый дым, рассказали KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Уточняется, что пожар вспыхнул в понедельник, 3 апреля, в 11 часов дня. В одной из квартир горели личные вещи. Никто из жильцов не пострадал. Сотрудники МЧС потушили огонь за 15 минут. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что ночь 3 апреля в Новой Москве загорелся столярный цех. На месте ЧП работали оперативные службы города. Пламя тушили около 1,5 часа. Площадь возгорания достигла 80 квадратных метров, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.