В Москве женщина украла часы за 200 тысяч рублей у мужчины, подавшего ей милостыню

Возбуждено уголовное дело о краже Фото: МВД Медиа

В Москве ранее судимая женщина украла часы за 200 тысяч рублей у мужчины, который подал ей милостыню. Злоумышленницу задержали, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел на улице Покровка. Женщина обратилась к водителю с просьбой о материальной помощи и в процессе разговора вытащила из сумки на переднем сидении часы дорогостоящие часы. Потерпевший почти сразу обнаружил пропажу и обратился в полицию. Он пояснил, что действовал неосознанно, под действием гипноза.

Правоохранители задержали 44-ленеюю воровку. Как высинилось, ранее она была судима за имущественные преступления. Похищенными часами она успела распорядиться по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурантка находится под стражей. Женщину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы мужчина украл два смартфона из салона сотовой связи. Общая сумма материального ущерба составила 60 тысяч рублей. Грабителя задержали.