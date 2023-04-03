Более 50 авторских песен прозвучат в парках Москвы этим летом

В Москве отобрали более 50 треков, которые будут играть в городских парках этим летом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве завершился 15-й сезон культурного проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». В этом году в конкурсе приняли участие более 1,3 тысячи музыкантов из разных городов России и других стран, сообщили на сайте столичной мэрии.

В список победителей вошли 54 авторские композиции различных направлений, включая поп, поп-рок, инди, фолк, соул, хип-хоп и неоклассику. Треки будут звучать в течение всего лета в парках города, например, в Парке Горького, саду «Эрмитаж», парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Ангарские пруды», «Красная Пресня», Измайловском и Перовском парках и других.

Участниками сезона стали известные исполнители: Мари Краймбрери, Елка, Звонкий, Васса Железнова, «Космонавтов нет», «Источник» и другие.

Проект «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» существует с 2016 года. В прошлых сезонах в столичных парках выступали Uma2rman, Katya Nova,, «Наадя», Thomas Mraz, Lovanda, Alizade, и другие исполнители.

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