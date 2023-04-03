Домодедовские таможенники изъяли у пассажира часы за 6,3 млн рублей

В аэропорту Домодедово таможенника задержали мужчину, который незаконно пытался провезти часы за 6,3 млн рублей. Фото: пресс-служба ФТС

В аэропорту Домодедово таможенника пресекли попытку незаконного ввоза наручных часов Breguet за 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Пассажир пытался пройти через «зеленый коридор» с незадекларированным украшением. Инспекторы изъяли у него новые дорогостоящие часы известного швейцарского бренда. По информации эксперта, они выполнены из золота 750 пробы и инкрустированы бриллиантами. Стоимость часов оценивается в 6,3 млн рублей.

В действия мужчины усматриваются признаки состава преступления (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Нарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что пассажир пытался ввезти украшения на 2,8 млн рублей через Шереметьевскую таможню. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.