Жителям Москвы напомнили об опасности выхода на весенний лед

Столичные спасатели напомнили горожанам об опасности весеннего льда на водоемах. Фото: пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ

Столичные спасатели напомнили горожанам об опасности весеннего льда на водоёмах. Плюсовая температура способствует быстрому таянию льда, который становится рыхлым и не может выдержать вес человека и даже животного. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.

За минувшее воскресенье произошло три происшествия, при которых потребовалась помощь спасателей. Так, в пойме реки Лихоборка человек провалился под воду, ему понадобилась помощь медиков. Кроме того, на Гловинских прудах в опасности оказались рыбаки, а на Долги пруда – дети. Несчастных случав удалось избежать.

Специалисты просят жителей не расковать своей жизнью и жизнью детей, не выходить на весенний лед и не гулять с питомцами у воды.

Ранее KP.RU писал, что понедельник, 3 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала года. К часу дня воздух прогрелся до 13, 5 градуса. Точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа.