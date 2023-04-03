В Москве суд арестовал женщину по подозрению в шпионаже

Хамовнический суд Москвы арестовал женщину по подозрению в шпионаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хамовнический суд Москвы арестовал женщину по подозрению в шпионаже. Это некая Оксана Федорова, ее гражданство не раскрывается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемой в шпионаже Оксаны Федоровой меру пресечения в виде заключения под стражу», - уточнил собеседник агентства.

Материалы уголовного дела имеют гриф секретности, подробности не раскрываются. Заседание проходило в закрытом режиме. Максимальное наказание по статье о шпионаже достигает 20 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что суд Москвы на два месяца арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого по делу об оскорблении чувств верующих и распространении порнографических материалов. Ему предъявили обвинение. Молодой человек записал видео с иконой и выложил его в соцсети. На ролике он находился в полуобнаженном виде.