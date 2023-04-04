Гидрометцентр: небольшой дождь и до +13 градусов ожидается в Москве днем 4 апреля

Небольшой дождь и до +13 градусов ожидается в Москве днем 4 апреля Фото: Анастасия ОСИПОВА

Днем четвертого апреля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Температура воздуха в первой половине суток будет от 11 до 13 градусов тепла. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться в районе 747-749 миллиметров ртутного столба.

Ночью в столице может похолодать до трех градусов тепла, а осадки продолжаться. В темное время суток ветер усилится и будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Уже на следующий день осадки в городе закончатся.

Ранее KP.RU писал, что понедельник 3 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала года. Столбики термометров смогли зафиксировать значение в +13,5 градусов в 13:00.