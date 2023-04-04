Владислав Овчинский: в Москве создали онлайн-сервис, который поможет предприятиям выбрать лучшие варианты производства

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Научно-технический центр «Приводная техника» создал маркетплейс I5.Solutions — он посвящен изготовлению деталей на заказ. Недавно функционал портала пополнился автоматизацией расчетов и разработки техпроцессов. Услуга дает пользователю возможность рассчитать доступные вариант производства, опираясь на ресурсы и состав производственных мощностей предприятия. О новинке рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Производственную платформу создали в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Она умеет подбирать подрядчиков на производство деталей. Заказчик грузит на сервер 3D-модель изделия и указывает технические требования к нему. Система рассчитает варианты изготовления, подберет необходимое оборудование, оценит временные и финансовые затраты на выполнение заказа. Маркетплейс может определить технологические возможности и уровень загруженности предприятий. Это необходимо, чтобы за изготовление могли взять только фирмы, способные выполнить работу в требуемые сроки. Пока аналогов у сервиса нет. Одна из его задач — ускорить импортозамещение на российском рынке.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

— Маркетплейс позволяет в кратчайшие сроки найти производителя необходимых деталей и оборудования в разных регионах страны. С момента запуска интеллектуальной платформы в 2022 году пользователи заказали более 1,4 тысячи разновидностей деталей, а их общее количество составило почти 1,5 миллиона штук. Для исполнения заказов предприятия подключили к системе маркетплейса 1,1 тысячи производственных станков. Теперь для пользователей доступны функции по автоматизации расчетов и разработке технологических процессов, – уточнил Овчинский.

Маркетплейс сложился благодаря сотрудничеству предприятий, чьи производства локализованы в ОЭЗ «Технополис Москва». Гендиректор особой экономической зоны Геннадий Дегтев уточнил, что партнером «Проводной техники», например, выступал Московский государственный образовательный комплекс (МГОК) — его кафедра расположена на площадке в Печатниках.

— Сервис предназначается в том числе для преподавателей и студентов технических факультетов, так как способствует практико-ориентированному обучению и повышению ценности выпускников на рынке труда, — отметил Дегтев.

В разработку московской компании также внедрены элементы искусственного интеллекта. Так получилось удешевить и ускорить процессы для производств.