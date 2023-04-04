Ефимов: Благодаря городской программе инвесторы создадут почти две тысячи рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Московская программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) расширяется. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, ее участниками становятся все больше инвесторов, желающих заняться развитием города. Это касается всех столичных районов.

«С начала этого года уже заключено четыре соглашения о строительстве двух промышленных комплексов, торгового и административного центров, а также образовательного учреждения, - отметил заммэра. - Планируется, что объекты сдадут в эксплуатацию к концу 2027 года».

По его словам, благодаря этому в столице появится ещё примерно две тысячи рабочих мест. Уже известно, что конкретно и когда построят. Например, в 2025 году в поселении Марушкинское в Новой Москве будет полностью готов новый торговый комплекс с деловыми сооружениями. Его общая площадь - около девяти тысяч квадратных метров. Здесь разместится 285 рабочих мест. Инвестор вложит в проект не менее 800 миллионов рублей.

Ещё два здания возведут в поселении Московский, около деревни Румянцево. Это детский сад-школа на 530 мест. Его площадь - примерно 12 тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано почти на 60 рабочих мест. Первых воспитанников здесь планируют принять к концу 2025 года. В строительство будет инвестировано более 500 миллионов рублей. Второй проект - административно-деловой центр почти на 39 тысяч квадратных метров. Его построят к концу 2026 года. Вложения инвестора составят более трех миллиардов рублей. Центр обеспечит более 1,2 тысячи новых рабочих мест.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в ноябре 2025 года появятся два промышленных комплекса в районе Савелки в Зеленограде. Их общая площадь - 42,6 тысячи квадратных метров.

«Предприятия обеспечат район более чем 350 новыми рабочими местами, - пояснил глава ведомства. - В реализацию проекта инвестор вложит 4,4 миллиарда рублей».