Иммунолог Суворова назвала основные симптомы аллергии Фото: Анастасия Осипова

С приходом весны у большого количества людей обостряется аллергия, поэтому важно понимать, что может быть основными ее симптомами. Часто они могут быть схожи с симптомами ОРВИ, об этом рассказала в беседе с «Мослентой» врач-иммунолог Марина Суворова.

По схожести с ОРВИ может начинаться кашель, заложенность носа, а также покраснения глаз. В некоторых ситуациях температура воздуха может подниматься до 37 градусов.

Такие симптомы свойственны именно при сезонной аллергии, а длиться оно может весь сезон цветения, а бытовая аллергия протекает волнообразно и может обостряться ежемесячно.

Пищевая аллергия обычно приводит к тошноте и рвоте, а также может начаться вздутие живота, диарея и запор.

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