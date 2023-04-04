Московским рыбакам о смертельной опасности выхода на лед Фото: Павел КЛОКОВ

На календаре апрель и температура воздуха стабильно выше ноля. Лед на водоемах стремительно тает, и теперь основная забота спасателей – это рыбаки, которые упрямо не хотят уходить с водоемов.

Большинство подмосковных водоемов уже освободилось ото льда, но есть те, где еще ледовое покрытие сохраняется. Дожди и туманы стремительно уничтожают его, превращая в смертельную ловушку для рыбаков.

Спасатели проверяют пруды и озера, проводя с рыбаками разъяснительные беседы.

Любителям рыбалки рекомендуется начинать готовить летние снасти, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день толщина ледового покрова подмосковных водоемов мало влияет на его безопасность. Даже самый толстый лед в весеннее время представляет угрозу, так как под действием тепла, талой воды, подводного течения и других факторов, его структура приобретает рыхлость, передает РИАМО.

Без жилета человек со средней физической подготовкой сможет находиться в ледяной воде около 5-7 минут. Помимо переохлаждения, ко дну будет тянуть намокшая одежда, сообщает Москва 24.

Ранее, в Пермском крае на Каме в районе Добрянки 11 рыбаков застряли на отколовшейся льдине. Мужчин удалось спасти, передает "360".