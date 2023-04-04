Шереметьевские таможенники нашли в багаже у мужчины 100 тысяч долларов Фото: Федеральная таможенная служба РФ

Шереметьевские таможенники пресекли незаконный провоз 100 тысяч наличных долларов, которые были в багаже россиянина, который должен был вылетать в Узбекистан. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

34-летнего бизнесмена из Подмосковья остановили инспекторы на «зеленом» коридоре.

Мужчина сам предъявил наличные деньги к осмотру, при этом он заявил, что не знал о каких-либо ограничениях на вывоз. Сотрудники изъяли денежные средства и только 10 тысяч долларов были возвращены владельцу под расписку. Именно такая сумма разрешена для вывоза из России.

Действия мужчины могут быть расценены, как контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере.

С начала года Шереметьевская таможня зафиксировала 847 случаев незаконного перемещения наличных средств. За это было возбуждено 843 дела об административных правонарушениях. Сумма штрафов, которые получили нарушители, составила более 103 миллионов рублей.

Также было составлено 4 рапорта по уголовному составу за контрабанду наличных.

Ранее KP.RU писал, что Домодедовские таможенники изъяли у пассажира часы за 6,3 миллиона рублей. Он пытался пройти с незадекларированным аксессуаром через «зеленый» коридор.