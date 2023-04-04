На реконструкцию Московского ипподрома потратят чуть более 10 миллиардов рублей

Бега и скачки на Московском ипподроме больше не проводят. Конный комплекс закрылся на реконструкцию. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Бега и скачки на Московском ипподроме больше не проводят. Конный комплекс закрылся на реконструкцию. К концу 2025 - началу 2026 года устаревшие здания и призовые дорожки обещают полностью обновить. Масштабный ремонт стартует уже в апреле - мае. А заняться реставраторам и строителям есть чем. Главное здание на Беговой улице буквально осыпается - ложи припорошены слетевшей штукатуркой, стены распадаются на куски. Конюшни тоже выглядят так себе: ржавые решетки денников, облупившаяся краска, коммуникации в хлам. На призовых дорожках дренажная система еле дышит. Ещё бы, последний раз ее обновляли аж в пятидесятых годах прошлого века.

- После проведенных обследований стало ясно, что многие здания ипподрома в предаварийном состоянии и требуют реконструкции, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Минсельхоз и правительство Москвы займутся совместным проектом обновления ипподрома. Предварительный бюджет работ составит чуть более 10 миллиардов рублей. Стоимость будет уточняться после окончательной разработки документации. Площадь ипподрома останется прежней.

К концу 2025 - началу 2026 года устаревшие здания и призовые дорожки обещают полностью обновить. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Известно, что здесь появятся поля для конных прогулок, обновленный стадион, парковка для зрителей и участников прямо в кольце беговых дорожек, гостиница, кафе, рестораны. Кроме того, планируется построить гостевую конюшню на 100 денников и при ней гостиницу для тренеров и специалистов.

- Между трибунами и призовыми дорожками будет обустроен бесплатный променад, открытый для всех желающих 24/7, - уточнил генеральный директор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев. - Чтобы жители и туристы могли наблюдать за тренировками лошадей.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Историческую роспись и стеклянные витражи отреставрируют. Реликвии ипподрома, в том числе напольные часы, стол, шкафы, принадлежавшие последнему императору Николаю II, посетители по-прежнему смогут увидеть в местном музее.

На время ремонта скаковые и спортивные лошади поселятся в конюшнях подмосковного Раменского и соседних областей - в Орле, Ульяновске, Саратове. Всего их готовы принять 17 ипподромов по всей стране.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В АО «Росипподромы» отметили, что территория имущественного комплекса ЦМИ признана охранной зоной объекта культурного наследия регионального значения. Исторические сооружения сохранят в привычных границах. При этом строить офисы и жилье здесь никто не собирается.

Напомним, Центральный Московский ипподром считается старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом. Первый забег прошёл на нем летом 1834 года.