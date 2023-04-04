Четверо соучастников заказного убийства девушки на юго-западе Москвы получили тюремные сроки

Четверо соучастников в заказном убийстве девушки на юго-западе Москвы получили тюремные сроки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще 23 декабря 2020 года, один мужчина произвел несколько выстрелов в девушку вблизи подъезда дома на Профсоюзной улице, после чего ее госпитализировали, но спасти так и не смогли. Этому предшествовала целая вереница организационных моментов заказного убийства. Четверо соучастников получили наказание в зависимости от роли. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Они обвиняются в организации убийства, незаконном изготовлении оружия, а также в грабеже.

Изначально, убийство задумала Елена Сосенкова, на фоне личной неприязни к девушке. Для реализации своего плана она обратилась к своему сожителю, а тот в свою очередь обратился к другому своему знакомому, который нашел исполнителя.

Последние двое также причастны к эпизоду, который произошел 15 декабря 2020 года. Тогда они напали на мужчину в Новой Москве и угрожая ему оружием, завладели его машиной, на которой позже исполнитель убийства и скрылся с места преступления.

Следователи провели огромный объем различных мероприятий, которые помогли установить причастность всех фигурантов, а также задержать их. В частности помогло этому орудие убийства, которое он выбросил, покидая место преступления. На нем остались генетические следы преступника.

Всем четверым назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием колонии строгого режима. Исполнителю убийства дополнительно назначили штраф в 200 тысяч рублей.

Ранее KP.RU писал, что мужчина в Москве пробрался к знакомой женщине в квартиру и угрожая ножом, увез ее в другое жилье, где удерживал угрозами убийства и насиловал. Она смогла обманом дозвониться до супруга, который и обратился в полицию.