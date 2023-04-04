На юго-западе Москвы мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой Фото: Госавтоинспекция Москвы

На юго-западе Москвы на улице Миклухо-Маклая в районе дома №15 произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль такси и мотоцикл, в результате чего, мотоциклист пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Его незамедлительно госпитализировали в одно из медучреждений города.

О степени травм, а также обстоятельствах и причинах аварии на данный момент не известно. На месте происшествия работают сотрудники правопорядка, которые будут устанавливать полную картину произошедшего.

На данный момент проводится административное расследование по факту ДТП.

Ранее KP.RU писал о смертельном ДТП на 92 километре МКАД. Автомобиль сбил женщину, которая шла по проезжей части, а от полученных травм она скончалась на месте. Сотрудники правопорядка изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять причины и обстоятельства произошедшего.