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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 14:18

На юге Москвы в результате ДТП с грузовиком погиб водитель каршерингового автомобиля

Он скончался от полученных повреждений до приезда скорой помощи
Роман ПОЛОСИКОВ
На юге Москвы в результате ДТП с грузовиком погиб водитель каршерингового автомобиля

На юге Москвы в результате ДТП с грузовиком погиб водитель каршерингового автомобиля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юге Москвы на Бесединском шоссе около владения №38 произошло столкновение между грузовиком марки «Исузу» и каршериногового автомобиля марки «Тойота». В результате аварии скончался водитель легковушки. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла в 14:00, а скончался водитель каршеринга до приезда бригады скорой помощи.

На месте дорожно-транспортного происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции совместно со следственно-оперативной группой, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По итогам следственных мероприятий будет приниматься процессуальное решение.

Ранее KP.RU рассказывал о ДТП меджу легвовым автомобилем и мотоциклом на юго-западе Москвы. В результате столкновения пострадал мотоциклист, который был доставлен в одно из медицинских учреждений города. О степени травм и его состоянии на данный момент не сообщалось.