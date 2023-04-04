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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:47

В Москве заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту

В нем можно получить полную информацию об условиях, льготах и выплатах
Ксения БОГДАНОВА
Чат-бот ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Чат-бот ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Фото: Александр ГЛУЗ

Чат-бот для жителей столицы, желающих пойти на военную службу по контракту, заработал 4 августа. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Чат-бот для желающих поступить на военную службу по контракту заработал в Москве. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей», - говорится в сообщении.