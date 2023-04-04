Транспортные полицейские задержали серийного вора-карманника на станции Москва — Курская Фото: Алексей БУЛАТОВ

На станции Москва — Курская за несколько дней поступило сразу четыре заявления от граждан, у которых похитили телефоны в электропоездах. Вора-карманника удалось задержать. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

Имущество граждан пропадало по схожему сценарию, в тот момент, когда они дремали в вагоне.

Сотрудники транспортной полиции смогли установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий, что как минимум три украденных телефона были сданы в одну из торговых точек в Подмосковье. Изучив камеры в районе этой точки, оперативники выяснили, что сдавал их один и тот же человек.

Личность подозреваемого удалось установить и задержать его. Оказался им ранее неоднократно судимый житель Орехово-Зуево. Вырученные деньги он успел потратить на личные нужды, а в содеянном он сознался. В отношении него принята мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позже он предстанет перед судом за кражу, а на данный момент расследование продолжается.

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