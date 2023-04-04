Врачи в Москве спасли мужчину с кистой почки размером с баскетбольный мяч Фото: Shutterstock

В госпитале для ветеранов войн №3 врачи удалили 59-летнему пациенту кисту почки, которая была размером с баскетбольный мяч. Ее диаметр достигал 24 сантиметров. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Удаляли кисту лапароскопическим методом, сначала удалив из нее всю жидкость.

Появившееся новообразование было уже в два с половиной раза больше самой почки. Внутри него было более трех литров серозной жидкости. Операция длилась почти три часа, а благодаря профессионализму врачей, удалось сохранить пациенту полноценную работу почки.

Мужчине диагностировали кисту еще в 2021 году, но с тех пор он отказывался от операции. Согласился на нее он только тогда, когда нарост стал гигантских размеров и уже был риск возникновения осложнений. Сейчас он уже чувствует хорошо и выписан из лечебного учреждения.

Ранее KP.RU писал, что при мотоциклист пострадал при столкновении с легковым автомобилем. Он доставлен в одно из медицинских учреждений Москвы.