Синоптик Шувалов заявил, что серьезные холода уже не вернутся в Москву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москву и Подмосковье уже не придут серьезные холода. Ночью все еще температура воздуха может опускаться до минусовых значений. Об этом рассказал в беседе с порталом «360» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Дневные температуры будут превышать десять градусов тепла.

Всю европейскую территорию России будут посещать антициклоны северо-запада Скандинавии, которые принесут с собой много солнечного света и отсутствие осадков. Средняя температура воздуха будет выше нормы на три-четыре градуса.

Ранее KP.RU рассказывал о погоде четвертого апреля в Москве. Днем температура воздуха достигала 13 градусов выше нуля, а местами в столице был небольшой дождь. Северо-восточный ветер дул со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление было близко к норме.