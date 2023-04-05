Багреева: Для собственников апартаментов еще в 17 зданиях Москвы утвержден налог на имущество по льготной ставке

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева заявила о включении ещё 17 новых зданий в Москве в реестр апартаментов, собственникам которых положена льгота по налогу на имущество физлиц. Такое решение одобрено на заседании президиума столичного правительства.

Напомним, по закону апартаменты считаются нежилыми помещениями. Для них действует налог на имущество физических лиц по ставке 0,5 процента от кадастровой стоимости. Но есть исключения. Если апартаменты размещаются в зданиях, внесенных в Перечень торгово-офисной недвижимости, тогда налоговая ставка выше - 1,5 процента. Чтобы уменьшить эту нагрузку на тех, кто постоянно живет на такой площади, применяется льгота, снижающая налоговую ставку до 0,5 процента. Это прописано в законе «О налоге на имущество физических лиц». Для таких апартаментов утвержден лимит метража - до 300 «квадратов». Плюс ко всему их кадастровая стоимость должна быть более 100 тысяч рублей за квадратный метр.

«Для предоставления льготы правительство Москвы ежегодно актуализирует Реестр апартаментов, в который включаются здания с апартаментами, отвечающими указанным критериям, - отметила Багреева. - До текущих изменений Реестр насчитывал 26 московских зданий, теперь к ним добавлены еще 17».

По ее словам, внесение зданий в Реестр апартаментов даёт городу возможность поддержать жителей, купивших нежилые помещения, внешне неотличимые от жилых, и использующих их для постоянного проживания.

Изменения сейчас коснулись и ещё одного здания в центре столицы. Дом 21 в 1-м Смоленском переулке исключили из Реестра, поскольку он больше не соответствует условиям нахождения в нем. Здание с 2022 года не числится в Перечне торгово-офисных объектов Москвы. Впрочем собственникам помещений в этом доме волноваться об увеличении налоговых выплат не стоит. Все потому, что для апартаментов в зданиях, не входящих в перечень торгово-офисных объектов, уже действует пониженная налоговая ставка 0,5 процента.