Облачная погода с прояснениями и температура воздуха до +14 градусов ожидается 5 апреля в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем пятого апреля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Температура воздуха будет от 12 до 14 градусов тепла. Северный и северо-восточный ветры будут дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление будет находиться на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью в Москве довольно резко похолодает, а столбики термометров будут показывать от двух до четырех градусов тепла. Осадков в темное время суток также не ожидается, а значение атмосферного давления вырастет и остановится на отметке в 753 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

Ветер немного успокоится и будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что серьезные морозы уже не вернутся в Москву. Иногда ночная температура может быть в значениях ниже нуля, а днем воздух будет прогреваться выше десяти градусов тепла.