Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности варикоза Фото: Shutterstock

Образование у человека варикозного расширения может стать довольно опасным для здоровья. Некоторые последствия могут стать причиной летального исхода, поскольку может развиваться тромбоэмболия. Об этом рассказал в эфире «России 1» известный доктор и телеведущий Александр Мясников.

Возникает риск развития тромбоэмболии у людей, которые имеют проблемы с венами и у тех, кто ведет малоактивный образ жизни.

Безусловно, закупорка сосуда тромбом может быть вызвана и рядом других причин, однако стоит обратить на подобную проблему внимание. В случае развития тромбоэмболии, оторвавшийся тромб может попасть в циркулирующую кровь и попасть в правые отделы сердца и предсердия, а после в одно из легких, где может закупориться один из его сегментов.

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