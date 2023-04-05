Овчинский: Московский производитель запустил серийный выпуск отечественных печей для пиццы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Хорошая новость для любителей фирменного блюда солнечной Италии. Приготовление правильной пиццы на российском рынке теперь обеспечат отечественные компании. В частности, речь идёт о производителях специализированных печей для этого продукта. Освободившуюся после ухода из России зарубежных компаний нишу в данном сегменте занимают наши разработчики профессионального ресторанного оборудования. Среди них - компания Grillvett. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичная компания, которая с 2013 года занимается выпуском оборудования для общественного питания, запустила серийное производство профессиональных дровяных печей для пиццы купольного типа, - сообщил глава ведомства. - Первая партия из 20 изделий уже поставлена на кухни российских заведений».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Печи полностью собраны из местных комплектующих и отвечают всем стандартам как для выпечки пиццы, так и для приготовления многих других блюд. Печь разогревается до 450 градусов по Цельсию. Благодаря корпусу с шестью слоями теплоизоляции внутри нее постоянно держится высокая температура. Как пояснил директор по развитию компании Евгений Шпаков, на начало следующего рабочего дня в рабочей зоне печи будет все ещё жарко - 150-180 градусов.

«Это существенно сокращает расход дров и уменьшает время розжига для достижения рабочих температур, что позволяет оптимизировать расходы и повысить эффективность рабочего процесса», - добавил представитель производителя.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В ассортименте компании - многофункциональные кухонные комплексы, грили, мангалы, печи, духовые шкафы и коптильни, казаны, тандыры, столы для фламбирования и другое. То есть все, что нужно не только ресторанам, но и владельцам частных домов. За прошлый год производитель выпустил свыше 300 единиц изделий. Это на 40% больше, чем годом ранее. Кроме российского рынка, их активно закупают страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и другие.

Напомним, локализация производства в Москве позволяет инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также различным мерам системной поддержки города. Им предлагаются более 20 мер, среди которых также субсидии и целевые займы.