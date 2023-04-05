На юго-востоке Москвы пресечено производство контрафактного топленого масла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На юго-востоке Москвы сотрудники правопорядка пресекли производство контрафактного масла. Под видом топленого сливочного масла, они кустарным образом растапливали пальмовое масло, а после, клеили этикетки известных брендов. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

Нелегальное производство производство злоумышленники организовали в Подмосковье на территории одного из гаражных кооперативов.

Произведенный нелегальный товар реализовывали на продовольственных рынках Москвы и Московской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать одного из предполагаемых организаторов, а также его сообщника. Также удалось изъять оборудование, сырье и прочие материалы, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности задержанных.

Обнаруженные 1700 банок готовой продукции отправлены на экспертизу, где установят степень опасности его для жизни и здоровья человека. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что транспортные полицейские задержали серийного вора-карманника, который крал телефоны в электропоездах у задремавших пассажиров.