Синоптик Шувалов: 5 апреля в Москве воздух прогреется до +14 тепла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 5 апреля в Москве установится необычайно теплая погода. Жители столичного региона смогут насладиться настоящей весной.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов поделился, что прогнозы на этот день самые оптимистичные. Столбики термометров поднимутся до +14 тепла, будет дуть легкий ветер.

- Ветер будет южный, но при этом без осадков. А давление продолжит идти в рост. Оно повысится до отметки в 755 мм р/c, что немного выше нормы, — рассказал Шувалов NEWS.ru.

Несмотря на теплое начало месяца, до центральной части страны дойдут арктические вторжения. Но температура воздуха в апреле останется в границах климатической нормы.

А в Астраханской и Челябинской областях, Дагестане, Калмыкии и Приморском крае уже установилась жаркая сухая погода, что влечет за собой повышенную пожароопасность.