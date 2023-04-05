Пьяный хулиган разбил дверь торгового павильона в подуличном переходе станции метро «ВДНХ» в Москве Фото: стоп-кадр из видео

На станции метро «ВДНХ» в подуличном переходе, мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил стеклянную дверь торгового павильона. 39-летний нарушитель ранее был неоднократно судим. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Злоумышленник уже начал принимать меры по частичному возмещению материального ущерба.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за вандализм, а максимальным штрафом по этой статье может стать сумма в 40 тысяч рублей. Данная ситуация находится под надзором прокуратуры Московского метрополитена.

На кадрах видео с камеры наблюдения можно увидеть момент, как хулиган выламывает стеклянную дверь и она разлетается на осколки.

Ранее KP.RU писал, как на северо-востоке Москвы мужчина повредил чужую машину катаной, а также разбил все стекла в автомобиле. Общая сумма ущерба составила 442 тысячи рублей.