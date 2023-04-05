На всех хордовых автомагистралях Москвы улучшилась связь и мобильный интернет

В Москве в районе хордовых магистралей, введенных в эксплуатацию между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД), ловит скоростной интернет. Вдоль четырех новых трасс компания МТС установила базовые станции и перенастроила действующее оборудование. В общей сложности здесь задействованы 1,5 тысячи базовых станций, которые обслуживают и сами дороги, и прилегающие к ним жилые и коммерческие здания.

- Связь обеспечена на полностью введенной в эксплуатацию Северо-Западной хорде, а также на всех открытых для движения участках Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд и Южной рокады, - отметили в пресс-службе компании.

Благодаря строительству новых базовых станций и объединению частот скорость мобильного интернета на новых трассах увеличилась примерно на 30-40 процентов и достигает 110 Мбит/с. Если говорить о периодах час пик, то и в это время средняя скорость не опускается ниже 35 Мбит/с. Этого достаточно для просмотра видео, можно слушать аудиокниги и музыку, пользоваться навигатором и совершать онлайн-покупки без прерывания соединения.

- Ежедневно жители Москвы проводят в своем автомобиле в среднем 2 часа 12 минут. Благодаря новым автомагистралям это время заметно сократится, но все же, в силу масштабов столицы, это будут не минуты, а часы, с учетом того, что в среднем автомобилист в Москве проезжает 56 км за пять поездок, – говорит технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – Мы понимаем важность качественной связи на всей транспортной инфраструктуре города, поэтому постоянно расширяем и улучшаем свою сеть параллельно с ее развитием. Это позволяет нашим абонентам пользоваться интернетом в пути так же легко и свободно, как дома или в любом другом месте города.

Напомним, строительство новых магистралей планируется завершить к концу года. Общая протяженность хордового кольца превысит 133 км, что втрое больше ТТК или сопоставимо с МКАД длиной 109 км. На нем будет задействовано более 150 мостов, тоннелей и эстакад. Все новые трассы будут иметь выходы на МКАД, благодаря чему улучшится транспортная связь между 73 районами Москвы с населением более 11 миллионов человек.