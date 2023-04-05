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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:21

Москвичам для счастья необходим доход в 265 тысяч рублей в месяц

Это самый высокий показатель среди респондентов по всей России
Роман ПОЛОСИКОВ
Москвичам для счастья необходим доход в 265 тысяч рублей в месяц

Москвичам для счастья необходим доход в 265 тысяч рублей в месяц

Фото: Shutterstock

Многих людей всегда интересовало, сколько же нужно зарабатывать для счастья и среди жителей по всей стране провели подобный опрос. Наибольший доход в 265 тысяч рублей в месяц нужен для жителей Москвы. Это следует из опроса, проведенного специалистами сервиса SuperJob.

В среднем жителю России необходим доход в 195 тысяч рублей в месяц.

На втором месте по сумме желаемого дохода расположились жители Санкт-Петербурга. По результатам опроса им для жизни необходимо 230 тысяч рублей в месяц, а третье место занимают жители Владивостока, которые хотели бы зарабатывать около 220 тысяч рублей.

Всего же в опросе приняли участие более 20 тысяч респондентов из различных регионов России.

Ранее KP.RU рассказывал о том, какую зарплату считают идеальной жители Москвы. В среднем они хотели бы получать 191 тысячу рублей.