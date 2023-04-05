Город подписал десятый офсетный контракт с производителем фармпрепаратов

Необходимые столичным пациентам лекарства становятся доступнее Фото: Shutterstock

В столице локализуют производство лекарств, сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на заместителя мэра Владимира Ефимова. Их будут выпускать по десяти международным непатентованным наименованиям. Конкурс на право заключения такого офсетного контракта выиграла компания «Р-Фарм».

«Объем инвестиций составит не менее трех миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Взамен город гарантирует закупку препаратов в течение пяти лет».

По его словам, медучреждения города получат первые партии лекарств в 2026 году. Всего компания будет производить 14 препаратов. Из них пять - для онкопациентов, три - для лечения онкогематологических болезней, по два - для больных с диабетом и сердечно-сосудистыми проблемами. Кроме того, одно лекарство будет использоваться для терапии неврологических болезней, ещё одно - для пациентов с ревматологическими болячками и неспецифическим язвенным колитом.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за пять лет город обеспечит закупку примерно 150 миллионов штук таблеток и капсул. Общая сумма - около 4,8 миллиарда рублей.

«Это уже третий офсетный контракт, который Москва подписала с компанией «Р-Фарм», – уточнил глава ведомства.

По мнению генерального директора компании Василия Игнатьева, Москва создает для бизнеса широкие возможности для развития. Это позволяет полностью использовать потенциал компании. Прозрачность и предсказуемость офсетов делает доступнее лекарства для тысяч пациентов в столице, отметил представитель производителя.