За избиение двух полицейских на северо-востоке Москвы мужчина получил 1,5 года условно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще 22 января 2023 года возле торгового центра «Фортуна» на улице Широкой в Москве 27-летний мужчина избил двух сотрудников полиции, которые прибыли на место для пресечения его противоправных действий. За это он получил 1,5 года лишения свободы условно. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Также ему назначили испытательный срок в течение двух лет.

В ту ночь, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил сначала одного из сотрудников полиции в область головы, а потом еще несколько ударов по голове и телу другого сотрудника.

Приговор пока не вступил в силу.

Ранее KP.RU рассказывал, что транспортные полицейские установили личность и задержали мужчину, который подозревается в серии краж телефонов у задремавших пассажиров в электропоездах на станции Москва — Курская.