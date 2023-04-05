Появилось видео из московской квартиры, где жил мальчик-маугли Фото: кадр с видео

Появилось видео из квартиры, где жил мальчик-маугли в Москве. Семья размещалась в трешке, но просторная квартира вся завалена хламом. Кругом хаос и антисанитария, нет ни одного чистого уголка.

Как и нет продуктов питания. Холодильник давно не для продуктов, а для хранения одежды. На кухонных шкафах выстроены ряды грязной посуды, она же разбросана по всей квартире.

В детской на постели пакеты с вещами, из-под них торчит ручка самоката. Только по краю простыни понятно, что здесь ребенок спал.

Среди всего этого жил семилетний мальчик, о котором в службы опеки сообщили соседи. Они стали беспокоиться о судьбе ребенка: родители не пускали его в школу, да и на улице мальчик появлялся крайне редко.

В итоге в дом на улицу Сталеваров у самого МКАД прибыли из органов. То, что увидели внутри квартиры, повергло в шок.

Как сообщает Пятый канал, мать мальчика, 45-летняя женщина и ее сожитель, только разводят руками. В свое оправдание говорить что-либо не имеет смысла.

Мальчика, тощего и перепачканного, забрали в больницу. У него не только проблемы с ЖКХ, но и воспалены суставы. Маугли предстоит долгое лечение, а затем его отправят в детский дом. Вряд ли ребенка вернут в семью, пока ситуация не исправится.

У женщины также есть старший сын, но его давно изъяли из семьи, а горе-родительницу лишил всех прав на ребенка, передает "Российская газета".

Такие случаи, увы, не редкость. Ранее, подобный детей обнаружили в одной из квартир в Подольске.

Отец заявил, что на семью наговаривают, а дети ни в чем не нуждаются.

- Дети не голодные, постоянно гуляют, одеты нормально. Единственное — только ветхое жилье. Но мы в нем находились временно, - оправдывался он в беседе с "360".