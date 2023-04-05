Задержан организатор массовых драк с участием подростков в Москве Фото: Иван ВИСЛОВ

В период с 2022 по 2023 год группа выходцев из Средней Азии, нарушая общественный порядок, нападая на молодых людей без каких-либо причин и избивая их руками и ногами. Следователям удалось задержать организатора данных правонарушений. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее уже были задержаны пять фигурантов уголовного дела о хулиганстве группой лиц. Они были заключены под стражу.

Благодаря грамотно спланированным оперативным и следственным мероприятиям, которые проводили сотрудники правопорядка, удалось установить личность и задержать организатора массовых драк в Москве. Сейчас с фигурантом проводятся следственные действия, а в ближайшее планируется ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU рассказывал, как четверо молодых парней на юге Москвы избили одного семнадцатилетнего парня, а позже еще двоих подростков, одному из которых понадобилась госпитализация.