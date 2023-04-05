Синоптик Позднякова пообещала шикарную солнечную погоду на выходных в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

В ближайшие выходные в Москве ожидается шикарная и по настоящему весенняя погода. Средняя температура воздуха в дневное время будет около 12 градусов тепла. Восьмого и девятого апреля в столице не ожидается осадков. Об этом рассказали на портале РИА Новости со слов главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой.

Ночью температура воздуха может падать до нуля градусов.

Отмечается, что в целом температурный фон в выходные будет немного выше климатической нормы. В столице будет переменная облачность, поэтому жители смогут насладиться солнечными лучами и прогуляться в это время по улицам города.

Ранее KP.RU писал, что днем пятого апреля в Москве воздух прогревался местами до 14 градусов тепла. Значения атмосферного давления в течение суток будут немного выше нормы.