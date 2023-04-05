Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе столицы

Под строительство мечети будет выделен земельный участок рядом с метро «Косино». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе столицы решен, место ее расположения будет изменено, сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы рассказал, что городские власти собираются выделить под нее другой земельный участок.

«О ситуации со строительством мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском ко мне поступили предложения от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. В обоих обращениях выражается просьба подобрать другое место для строительства», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что предложение о строительстве было рассмотрено в предварительном порядке членами Градостроительно-земельной комиссии. Свое решение по этому проекту еще не приняли ни Правительство Москвы, ни профильные органы исполнительной власти. Сергей Собянин также опроверг информацию о том, что здание будет огромным. По Сети распространялись слухи, что будущий религиозный объект займет площадь в 40 тысяч квадратных метров. Якобы это будет комплекс с мечетью на 60 тысяч человек, медресе и торговым центром. По словам столичного градоначальника, на самом деле речь идет о весьма скромном здании площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Сергей Собянин сообщил, что решение о переносе места строительства мечети было принято городскими властями с учетом поступивших пожеланий. В итоге под здание будет выделен земельный участок рядом с метро «Косино». Мечеть расположится между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и Московской кольцевой автодорогой. При этом, отметил глава города, ее посетителям будет удобно добираться до метро и до МЦД.

Мэр Москвы отметил, что на новом месте мечеть, с одной стороны, не будет мешать жителям окружающих ее домов. А с другой, будет расположена в хорошей транспортной доступности. При строительстве территорию вокруг нее благоустроят, как это обычно делается при возведении православных храмов. Посетители и жители района смогут гулять вокруг здания.

«Москва – город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии», - заключил Сергей Собянин.