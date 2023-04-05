За обман 178 человек на сумму более 170 млн рублей перед судом предстанут три участника ОПГ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников организованной группы, за мошенничество в особо крупном размере. Они совершили 178 преступлений, а общая сумма ущерба составила более 170 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Они создали две фирмы, которые фактически не выполняли финансово-хозяйственные функции, а нужны были лишь для совершения преступных схем.

С января 2020 по июль 2021 года они заключали юридические договоры с людьми, которые имели какие-либо финансовые требования к иным коммерческих организациям в Москве. Также заключались и срочные договоры займа.

Они обещали гражданам высокую прибыльность доходов от вложения денежных средств, которая по их словам составляла от семи до десяти процентов годовых.

После этого они не исполняли свои обязательства и просто присваивали деньги вкладчиков себе. Теперь это уголовное дело передано в суд.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали организатора массовых драк с несовершеннолетними. Сейчас с ним проводятся следственные действия, а позже, будут ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.