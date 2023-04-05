Патриарх Кирилл поддержал решение Сергея Собянина о переносе места строительства мечети

Вместо земельного участка рядом с озером Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы под здание будет выделено место рядом со станцией метро «Косино». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решение мэра Москвы Сергея Собянина о переносе места строительства мечети в Косино-Ухтомском районе приветствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Заявление главы русской православной церкви было опубликовано в среду, 5 апреля.

«Приветствую решение подобрать другое место для строительства, что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице», - говорится в заявлении патриарха, появившемся на сайте Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл отметил слова Сергея Собянина о том, что предложение о строительстве мечети было рассмотрено в предварительном порядке. Окончательного решения власти Москвы не приняли.

Ранее Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что место строительства мечети будет изменено. Вместо земельного участка рядом с озером Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы под здание будет выделена территория рядом со станцией метро «Косино».

«О ситуации со строительством мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском ко мне поступили предложения от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. В обоих обращениях выражается просьба подобрать другое место для строительства», - написал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник не подтвердил информацию о том, что здание мечети будет очень большим. В соцсетях распространялись слухи, что религиозный объект займет площадь в 40 тысяч квадратных метров. Пользователи Сети сообщали, что это будет комплекс с мечетью на 60 тысяч человек, медресе и торговым центром. Сергей Собянин подчеркнул, что здание будет небольшим – всего 2,5 тысячи квадратных метров.

Столичные власти решили выделить под мечеть земельный участок рядом с метро «Косино». Здание будет построено между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и Московской кольцевой автодорогой. Посетителям мечети будет удобно добираться и до метро, и до МЦД, которые расположены в шаговой доступности. Мэр столицы подчеркнул, что на новом месте мечеть не будет мешать жителям окружающих ее домов. При строительстве территорию вокруг нее благоустроят, как это обычно делается при возведении православных храмов.