Возгорание в здании Минобороны в Москве произошло из-за чайника

Огонь, вспыхнувший в здании на улице Знаменка в Москве, оперативно потушен. Фото: кадр видео.

Огонь, вспыхнувший в здании на улице Знаменка в Москве, оперативно потушен. Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«В 19:29 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступила информация о задымлении в здании по адресу: улица Знаменка, дом 19. По прибытии пожарных выявлено возгорание электробытового прибора на площади 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано», - заявили в пресс-службе.

В сообщении также уточняется, что во время пожара никто не пострадал. Все инженерные системы здания работают в обычном режиме.

Между тем, возгорание в здании на улице Знаменка стало причиной пробки на Гоголевском бульваре, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Из-за вспыхнувшего огня движение по бульвару было затруднено.

Новость о пожаре в здании на улице Знаменка появилась в СМИ ранее в среду, 5 апреля. По информации из открытых источников, в доме №19 с 1987 года размещаются административные службы Министерства обороны России. С 2019 года в здании шла реконструкция после того, как в 2016 году в в технических помещениях соседнего корпуса также произошел пожар. В доме №19 по улице Знаменка также размещается Мемориальный кабинет-музей Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности из пяти возможных. По словам очевидцев, на горящем этаже был заметен густой дым. После объявления пожарной тревоги из горящего здания были эвакуированы около 50 человек.