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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 5:36

Пятилетний ребенок вылез из окна квартиры на 18-м этаже на Рождественской улице в Москве

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве ребенок чуть не выпал из окна 18-го этажа

В Москве ребенок чуть не выпал из окна 18-го этажа

Фото: прокуратура Москвы

В Москве на ул. Рождественская пятилетний ребенок вылез из окна квартиры на 18-м этаже жилого дома. Неравнодушные соседи заметили это и сообщили в правоохранительные органы. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В момент происшествия 30-летняя мать ребенка находилась дома. Женщина уже попадал в в поле зрения уполномоченных органов, и вопрос ее привлечения к установленной законом ответственности контролируется. Детали инцидент выясняются. В семье есть еще один несовершеннолетний ребенок.

В прокуратуре Москвы добавили, что детей нельзя оставлять без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

Ранее KP.RU писал, что в квартире на востоке Москвы нашли ребенка-маугли. Его родители выпрашивали просрочку в супермаркетах и собирали еду по мусоркам. Мальчика забрали из семьи и госпитализировали в больницу.