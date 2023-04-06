Пятилетний ребенок вылез из окна квартиры на 18-м этаже на Рождественской улице в Москве

В Москве ребенок чуть не выпал из окна 18-го этажа Фото: прокуратура Москвы

В Москве на ул. Рождественская пятилетний ребенок вылез из окна квартиры на 18-м этаже жилого дома. Неравнодушные соседи заметили это и сообщили в правоохранительные органы. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В момент происшествия 30-летняя мать ребенка находилась дома. Женщина уже попадал в в поле зрения уполномоченных органов, и вопрос ее привлечения к установленной законом ответственности контролируется. Детали инцидент выясняются. В семье есть еще один несовершеннолетний ребенок.

В прокуратуре Москвы добавили, что детей нельзя оставлять без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

Ранее KP.RU писал, что в квартире на востоке Москвы нашли ребенка-маугли. Его родители выпрашивали просрочку в супермаркетах и собирали еду по мусоркам. Мальчика забрали из семьи и госпитализировали в больницу.